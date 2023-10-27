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У украинца, изнасиловавшего 8-летнюю девочку, нашли схрон с боеприпасами

Под Запорожьем у изнасиловавшего 8-летнюю девочку украинца нашли боеприпасы

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Под Запорожьем у украинца, изнасиловавшего 8-летнюю девочку, нашли схрон с боеприпасами. Об этом со ссылкой на источник сообщает ИА Регнум.

По информации источника, в местное отделение МВД РФ поступило заявление об изнасиловании 8-летней дочери многодетной женщины. Полицейские установили подозреваемого — им оказался 33-летний украинец. Соседи охарактеризовали мужчину, как асоциальную личность. По их словам, он пил, скандалил и не работал.

После этого дома у подозреваемого прошли обыски. Полицейские обнаружили, изъяли и отправили на экспертизу огнестрельное оружие и боеприпасы. Мужчине не смог объяснить, для чего их хранил.

В отношении украинца возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за надругательство над ребенком.

Ранее мать педофила, изнасиловавшего 11-летнюю девочку в Подольске, обвинила во всем ребенка.

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