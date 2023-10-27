Российский школьник упал в пятиметровый овраг и напоролся на арматуру

В Липецке в Каменном логу мальчик пострадал после падения с высоты. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 27 октября: 11-летний школьник сорвался в пятиметровый овраг и напоролся ногой на арматуру, торчавшую из бетонного блока. На место ЧП прибыли спасатели и «скорая». Первые отпилили штырь, вторые - забрали ребенка в больницу, где извлекли из его ноги арматуру.

Ранее в Нижнем Новгороде спасатели двое вызволили двух школьников, застрявших по колено в грязи.