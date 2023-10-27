Взрывы в Газе могут оказаться сильнейшим обстрелом с начала эскалации

Несколько взрывов, которые прогремели в секторе Газа, могут оказаться сильнейшими ударами с начала эскалации конфликта с Израилем, пишет The Times of Israel, ссылаясь на.

До этого стало известно, что услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа. Также сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстанавливает участки границы с сектором Газа, которые были разрушены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.