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Амурца оштрафуют за объявления о пропаже кота

На Амуре мужчину оштрафуют за расклейку объявлений о пропаже кота

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Телеграм-канал Подъём

На Амуре мужчину, который расклеивал объявления о пропаже кота, оштрафуют. Об этом сообщает Telegram-канал »Подъем».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Благовещенске. Мужчина, расклеивавший объявления о пропаже своего кота на остановке, попал на камеры видеонаблюдения. На листовках он указал свой номер телефона и городские власти быстро вычислили россиянина.

«Случай уже в работе у административной комиссии», — сказано в сообщении администрации, передает «Подъем».

Штраф за объявление составляет от 1 до 5 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал. После произошедшего городские власти призвали жителей сообщать о подобных инцидентах через специальный чат-бот.

Ранее стало известно, что в Ярославской области за донос о плевках могут начать платить до 70% штрафа.

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