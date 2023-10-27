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Российская школьница отбилась от педофила с ножом

Под Пермью 12-летняя школьница отбилась от педофила с ножом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Пермском крае 12-летняя девочка сумела спастись от 44-летнего местного жителя, который напал на нее с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 25 октября в поселке Зюкайка. Ранее судимый мужчина напал на школьницу и схватил ее за шею. С помощью угроз преступник повел девочку через лес по направлению к своей квартире, однако ей удалось вырваться и сбежать.

По горячим следам педофила задержала полиция. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

Ранее в Воронеже россиянин напал с ножом на девочку.

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