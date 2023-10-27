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Бывшая девушка жениха пришла на свадьбу без приглашения и облила молодоженов фекалиями

Independent: в Боливии бывшая девушка жениха облила молодоженов фекалиями на свадьбе

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Pixabay

В Боливии бывшая девушка жениха пришла на свадьбу и облила молодоженов фекалиями, пишет Independent.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда молодожены гуляли по городу. Однако праздник испортила бывшая жениха, которая пришла на свадьбу и вылила на пару ведро с экскрементами, а платье и лицо невесты нападавшая запачкала грязью.

Сообщается, что женщина совершила свой поступок на почве ревности. Позже невеста опубликовала в соцсетях пост и написала, что надеется, что теперь бывшая девушка мужа позволит им «жить в мире» после своего отмщения.

О том, написали ли супруги заявление в полицию, не сообщается. Впрочем, пользователи соцсетей уверены, что женщина должна понести справедливое наказание за свой поступок.

«Это такой позор для невесты, она всегда будет помнить об этом моменте», — уверены комментаторы.

Ранее в Малайзии кошка поднесла кольца молодоженам на свадьбе и очаровала соцсети.

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