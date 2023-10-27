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Стало известно, сколько россиян хотят покинуть сектор Газа

Посол РФ в Израиле Викторов: около 600 россиян желают покинуть сектор Газа

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Fatima Shbair/AP

Порядка 600 россиян, а также 300 граждан из соседних с РФ стран желают покинуть сектор Газа. Об этом в интервью kp.ru сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Однако, по его словам, в настоящий момент осуществить безопасный переход через границу не представляется возможным.

«Не решен вопрос открытия перехода между сектором Газа и Египтом. Не решен вопрос обеспечения безопасности для прохода. Это не гуманитарный коридор для доставки помощи, а именно коридор безопасности, чтобы люди, когда начали двигаться к переходу, их там не подвергали угрозе», — сказал Викторов.

Он добавил, что с 7 по 26 октября российскими авиакомпании было вывезено 10,5 тысячи человек, в том числе около шести тысяч граждан РФ. Дипломат рекомендовал всем желающим покинуть Израиль как можно скорее, поскольку есть вероятность закрытия рейсов.

До этого Викторов заявлял, что три человека с российским и израильским гражданствами, предположительно, находятся в заложниках у ХАМАС. По словам дипломата, в настоящее время устанавливаются все подробности.

Накануне посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в ближневосточной стране активно мобилизуют россиян с двойным гражданством. По его словам, в израильскую армию призваны уже тысячи граждан РФ.

Ранее стало известно, как дипломаты РФ в Израиле помогают россиянам с разными взглядами.

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