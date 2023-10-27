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Главу Росморречфлота госпитализировали с сердечным приступом

Mash: глава Росморречфлота Джиоев госпитализирован с сердечным приступом

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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Росморречфлота Захарий Джиоев госпитализирован с сердечным приступом, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 46-летнему Джиоеву при обследовании диагностировали полиорганную недостаточность и сердечную тахикардию и внутрибрюшное кровотечение.

К настоящему моменту Захарий находится в реанимации под присмотром врачей, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Росморречфлот отвечает за навигацию судов в акваториях портов, по внутренним водным путям и на трассах Северного морского пути. В 2023 году это предприятие обеспечивало работу Керченской переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Захария Джиоева руководителем Росморречфлота в августе прошлого года. Джиоев работает в Росморречфлоте с 2011 года. Начал он свой путь с должности заместителя начальника управления – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок. В 2015 году Захария Джиоев был назначен главой управления экономики и финансов, а в 2019 году занял пост заместителя руководителя Росморречфлота.

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