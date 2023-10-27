В Рунете разоблачили фейк об уничтожении российского танка Т-90М. Об этом сообщается в Telegram-канале «Атаман».

Как уточнили авторы канала, на видео украинские военный показывают, как они уничтожили российский танк Т-90М.

«Яркая подача, красивые цифры и зря потраченные снаряды. Кажется, ВСУ предпочли вложиться в промоушен видео, нежели в реальную военную подготовку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 октября танк эвакуировали из ямы. При этом тот самый «разбитый в пух и прах» танк оказался полностью цел и в рабочем состоянии.

«Убедиться можем благодаря второму видео», — ссылаются авторы канала на опубликованное видео.

В свою очередь, комбриг шестой казачьей лисичанской бригады имени М.И. Платова с позывным Гейзер прокомментировал ситуацию.

«Готов дальше громить противника. Нет ничего лучше русского оружия и техники», — приводятся его слова в материале.