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Новости о состоянии подвергшегося покушению экс-депутата Рады Царева отсутствуют

Представители Царева заявили об отсутствии новостей о состоянии экс-нардепа Рады

Никаких позитивных новостей о состоянии бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, на которого было совершено покушение, в настоящее время нет. Об этом сообщил администратор Telegram-канала экс-парламентария.

В публикации указано, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ. Речь идет о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

«Проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. О состоянии здоровья Олега [Царева] позитивных новостей нет», — уточняется в заявлении.

Ночью 27 октября бывший украинский законодатель подвергся покушению в Ялте. Нападение произошло на территории санатория, где проживает Царев.

При этом преступник дважды выстрелил в экс-депутата и скрылся. Когда на место прибыли врачи скорой помощи, бывший украинский законодатель уже был без сознания из-за обильной кровопотери.

Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, состояние Олега Царева оценивается как тяжелое. Также руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что экс-парламентарий находится в реанимации.

Ранее в Кремле прокомментировали покушение на Олега Царева.

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