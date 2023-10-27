Мать педофила, изнасиловавшего 11-летнюю девочку в Подольске, обвинила во всем ребенка

Мать изнасиловавшего 11-летнюю девочку в заброшенной больнице в Подольске педофила обвинила во всем жертву. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Мать задержанного заявила, что он не может быть насильником. По ее словам, однажды мужчина спас девушку от изнасилования. Женщина также рассказала, что ее сын испытывает серьезные проблемы с алкоголем и недавно был на реабилитации, перед которой не узнавал собственную жену.

«Я считаю, что девочка спровоцировала! Она выглядит старше!», — заявила женщина.

Женщина также добавила, что, по ее мнению, мужчина не понимал, что имеет дело с 11-летним ребенком. Сам задержанный заявил, что до сих пор не понимает, почему сделал это.

До этого мужчина рассказал на допросе, что предложил школьнице тысячу рублей за время наедине. Позже он изнасиловал ребенка в здании заброшенной больницы.

Ранее россиянина, насиловавшего падчерицу и угрожавшего ей расправой, отправили в колонию.