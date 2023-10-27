Биохимик назвал излюбленное место сальмонеллы и стафилококка на любой кухне

В холодильнике находится множество бактерий, среди которых есть и вредные для человека, рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова. Чтобы предотвратить размножение опасной микробиоты, овощи и фрукты следует мыть перед тем, как положить их в холодильник, отметила она в беседе с Life.

Холодильник – излюбленное место обитания кишечной палочки, стафилококка, сальмонеллы и листерии, рассказала Поликарпова. Средняя температура в нем колеблется от +4 до +12 градусов, что создает для них комфортные условия, так как не размножаются бактерии только при минусе, пояснила эксперт.

Попадают бактерии в холодильник с поверхности овощей и фруктов, поэтому самым грязным считается отсек для их хранения.

«Чтобы избавиться от опасной микробиоты, прежде чем отправить овощи и фрукты в холодильник, их можно предварительно вымыть, — сказала Поликарпова. — Но следует понимать, что срок хранения вымытых овощей и фруктов будет гораздо меньше, потому что влага ускоряет процессы гниения».

Также для создания неблагоприятных условия для бактерий нужно мыть холодильник хотя бы раз в месяц с применением обеззараживающих средств, вычищать крошки и остатки пищи, выбрасывать просроченные продукты.

Хранить все продукты рекомендуется в индивидуальных герметичных контейнерах, не ставить в холодильник пищу, температура которой выше комнатной. Кроме того, биохимик посоветовала применять устранитель запаха, основанный на функции озонирования, и следить за оптимальной температурой – чем она ниже, тем лучше.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новый способ борьбы с бактериями при помощи вирусов-бактериофагов.