Изнасиловавший 11-летнюю девочку в Подольске педофил предлагал ей деньги за время наедине

Задержанный по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки в заброшенной больнице мужчина заявил, что предложил ей тысячу рублей за время наедине и она согласилась. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, во время допроса подозреваемый заявил, якобы изнасилованная девочка сама согласилась пойти с ним за тысячу рублей. Мужчина втерся в доверие к школьнице и предложил ей деньги на карманные расходы за время, проведенное наедине.

По словам россиянина, сначала он пошел с ребенком к ней домой, но там была старшая сестра школьницы. После этого девочка якобы рассказала ему о заброшенной больнице, где играла с подругой, и они отправились туда, передает Shot.

Инцидент произошел 23 октября. Ученица пятого класса возвращалась домой, когда к ней подошел незнакомец. Мужчина пожаловался девочке на жизнь и изнасиловал ее в здании бывшего медучреждения.

Ранее россиянина, насиловавшего падчерицу и угрожавшего ей расправой, отправили в колонию.