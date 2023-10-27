Пушилин сообщил, почему «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать, сообщает RT.

По его словам, из-за «Азовстали» Мариуполь никогда не считался курортным городом, так как завод загрязнял Азовское море и сам город.

«Грязно, пыльно, ну и отголоски после конкретной работы «Азовстали» мы будем ощущать еще несколько десятилетий как минимум точно», — сказал он Пушилин.

При этом глава ДНР отметил, что завод Ильича планируется к запуску, его территория разминирована.

В мае текущего года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что было принято окончательное решение преобразить то, что осталось от металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в технопарк.

До этого мэр Мариуполя Олег Моргун говорил, что на территории завода «Азовсталь» может быть открыт цех по производству рельсов и балок.

Ранее в ДНР рассказали, когда завершится разминирование «Азовстали».