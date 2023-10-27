В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на социальные сети.

«О взрывах в Синельниковском районе Днепропетровской области сообщают паблики», — говорится в публикации.

В 15:53 по местному времени (совпадает с мск) в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Подробности пока не приводятся.

25 октября о взрывах сообщалось в Хмельницкой области Украины.

Тогда власти объявляли воздушную тревогу в нескольких областях страны, в том числе в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

24 октября в Киеве произошел взрыв. В этот день также сообщалось о взрывах на территории подконтрольного Киеву города Запорожье.

10 октября 2022 года ВС Российской Федерации стали наносить удары по инфраструктуре Украины. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки проводятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных украинских регионах, иногда — по всей стране.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.