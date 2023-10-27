Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

«Страна.ua»: в Синельниковском районе Днепропетровской области прозвучали взрывы

close
100%
Global Look Press

В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на социальные сети.

«О взрывах в Синельниковском районе Днепропетровской области сообщают паблики», — говорится в публикации.

В 15:53 по местному времени (совпадает с мск) в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Подробности пока не приводятся.

25 октября о взрывах сообщалось в Хмельницкой области Украины.

Тогда власти объявляли воздушную тревогу в нескольких областях страны, в том числе в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

24 октября в Киеве произошел взрыв. В этот день также сообщалось о взрывах на территории подконтрольного Киеву города Запорожье.

10 октября 2022 года ВС Российской Федерации стали наносить удары по инфраструктуре Украины. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки проводятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных украинских регионах, иногда — по всей стране.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий