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В ХАМАС прокомментировали ситуацию с заложниками

ХАМАС готов освободить гражданских заложников, но удары Израиля не позволяют

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Ismail Zaydah/Reuters

Член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но интенсивные бомбардировки сектора Газа не позволяют сделать это, вывод заложников невозможен без прекращения огня Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «интенсивные бомбардировки и разрушения» не позволяют этого сделать.

«Они бомбят все, что попало, людей и инфраструктуру, и передвижение просто невозможно, мы не можем гарантировать спасение их жизней», — подчеркнул представитель ХАМАС.

До этого Марзук заявил, что ХАМАС относится к запросу правительства РФ об освобождении граждан страны, оказавшихся среди заложников, «более положительно и внимательно» по сравнению с обращениями других стран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Также движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».
В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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