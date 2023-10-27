Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На международной выставке-форуме «Россия» пара из Иркутской области сыграет свадьбу

Бракосочетание на форуме «Россия» объединит бурятские и русские традиции

close
100%
Газета.Ru

На международной выставке-форуме »Россия» 17 ноября пара из Иркутской области сыграет свадьбу, сообщает Telegram-канал «Россия. Поехали!».

«Инженер-проектировщик Елена Тумурова и заводчанин Марк Прасолов живут в Ангарском городском округе. Реконструкцию национальных обрядов на своей свадьбе планировали давно, но не предполагали, что ее свидетелями может стать вся страна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония бракосочетания объединит в себе две разные традиции — бурятскую и русскую. Предполагается, что это позволит молодым и гостям ближе познакомиться с элементами свадебных обрядов русских и бурят Прибайкалья.

Как уточнили в Telegram-канале, под русские народные песни невесту нарядят в звенящие хоолобшо (традиционные бурятские украшения). При этом одежду жениха украсят алыми атласными косами с монетами.

«Славянский свадебный поезд и бурятский ехорный круг приведут молодых к созданию крепкой дружной семьи», — говорится в сообщении.

Кроме того, свадьба пройдет в сопровождении творческих коллективов Иркутской области.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин так или иначе посмотрит международную выставку-форум «Россия», которая будет проходить на ВДНХ с ноября по апрель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий