На международной выставке-форуме «Россия» пара из Иркутской области сыграет свадьбу

На международной выставке-форуме »Россия» 17 ноября пара из Иркутской области сыграет свадьбу, сообщает Telegram-канал «Россия. Поехали!».

«Инженер-проектировщик Елена Тумурова и заводчанин Марк Прасолов живут в Ангарском городском округе. Реконструкцию национальных обрядов на своей свадьбе планировали давно, но не предполагали, что ее свидетелями может стать вся страна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония бракосочетания объединит в себе две разные традиции — бурятскую и русскую. Предполагается, что это позволит молодым и гостям ближе познакомиться с элементами свадебных обрядов русских и бурят Прибайкалья.

Как уточнили в Telegram-канале, под русские народные песни невесту нарядят в звенящие хоолобшо (традиционные бурятские украшения). При этом одежду жениха украсят алыми атласными косами с монетами.

«Славянский свадебный поезд и бурятский ехорный круг приведут молодых к созданию крепкой дружной семьи», — говорится в сообщении.

Кроме того, свадьба пройдет в сопровождении творческих коллективов Иркутской области.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин так или иначе посмотрит международную выставку-форум «Россия», которая будет проходить на ВДНХ с ноября по апрель.