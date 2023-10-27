Россияне ответили, хотят ли они отмечать Тыквенный спас вместо Хэллоуина

Почти треть (30%) россиян хотела бы отмечать Тыквенный спас вместо Хэллоуина, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,6 тыс. человек.

При этом 6% опрошенных отметили, что не видят ничего плохого в Хэллоуине, несмотря на то, что данный праздник больше распространен в западных странах.

«Для детей это просто повод повеселиться и пособирать конфеты. Кстати, можно зайти практически в любой дом и везде детям рады — играют, шутят, конфеты дают», — отметила участница опроса.

Еще 4% респондентов готовы отмечать оба праздника, потому что для них этом повод весело провести время. При этом более половины (60%) опрошенных жителей России заявили, что им не нравятся оба праздника. По их мнению, Тыквенный спас является надуманным праздником.

«Тыквенного спаса в православии нет. Так нужно ли копировать западные праздники? Сделайте уж праздник репы, картошки, винегрета, в конце концов. Почитайте историю, у бабушек спросите в деревнях, какие праздники были осенью. Осенний бал лучше устройте», — сказал респондент.

Праздник с названием Тыквенный Спас отмечают в некоторых регионах России 31 октября. В мире в этот день празднуют Хеллоуин — канун Дня всех святых.

До этого сообщалось, что в одной из школ Ижевска 27 октября отметят Тыквенный Спас вместо Хеллоуина. Детям предложили в назначенный день прийти в костюмах в оранжевой, черной и красной цветовой гамме. При этом ученикам запрещается наносить грим и использовать маскарадные костюмы «нечистой силы».

Ранее в Госдуме заявили, что вопрос запрета Хэллоуина «выеденной тыквы не стоит».