Стало известно, что будет с физруком из Новосибирска, который назвал учеников «даунами»

В Новосибирске учителя физкультуры, который оскорблял учеников средних классов МБОУ СОШ №11 и называл их «даунами», не уволят. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на собственный источник.

По его словам, ученики восьмого класса сами написали жалобу на педагога.

«Мы разбираемся. То, что учитель повышал голос — это факт. У нас есть кодекс этики, он на сайте школы выложен. Максимум, что можно предъявить учителю, если это подтвердится — то, что он кодекс этики несколько нарушил. За это, естественно, замечание или выговор можно ему сделать. Уволить здесь не за что, это абсолютно точно», — отметил собеседник издания.

При этом учитель утверждает, что не назвал школьников «даунами», а использовал это слово в сравнительном ключе. По словам источника, до этого жалоб на учителя физкультуры не было.

«В ТК РФ есть 336 статья. Это увольнение за психическое и физическое насилие. Такого в жалобе точно нет. Дети пишут, что он нарушил личное пространство, но не пишут, в чем оно заключалось», — добавил он.

В издании отметили, что директор школы запросил у учителя объяснительную и планирует провести встречу с родителями школьников.

24 октября Telegram-канал Babr Mash сообщил, что учитель математики в Бурятии избил восьмиклассника, который, по его мнению, вел себя неуважительно и мешал вести занятие. В больницу пострадавшего доставили с переломом височной кости и носа.

Ранее сообщалось, что в России готовят запуск системы, которая освободит учителей от проверки домашних работ.