ХАМАС нанес ракетный удар по Тель-Авиву, три человека пострадали

В жилой дом в израильском Тель-Авиве попала ракета. Об инциденте сообщило местное издание Haaretz, которое ссылается на службу экстренной медицинской помощи.

«Три человека получили ранения в результате прямого попадания ракеты в жилое здание в Тель-Авиве», — говорится в материале издания.

Уточняется, что двух людей госпитализировали с легкими ранениями, а еще одного — в среднетяжелом состоянии.

Обстрелы израильской территории происходят регулярно с 7 октября, когда начался очередной виток конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. В тот день боевики организации выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и вторглись на его территорию, похитив десятки местных жителей и иностранных граждан.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила ответную военную операцию под названием «Железные мечи» и начала производить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Сообщалось также о подготовке наземной операции, начало которой израильские власти регулярно откладывают.

Ранее в ХАМАС в очередной раз сообщили об обстреле израильского города.