В Госдуме назвали сумму, необходимую на бесплатный проезд школьников в Москве

В Москве нужно вернуться к вопросу введения бесплатного проезда детей до 18 лет в общественном транспорте, убежден зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. На эти цели необходимо выделить 3,5 млрд рублей, что составляет только 0,5% бюджета города на транспорт, заявил он в пресс-центре НСН.

Сейчас в столице право бесплатного проезда есть у учащихся до четвертого класса, напомнил депутат. Он призвал распространить эту меру поддержки на всех несовершеннолетних детей.

«У нас был опыт, когда все школьники ездили в городском транспорте бесплатно, – добавил Гусев. – Что произошло? Увеличилась посещаемость городских кружков и секций, родители стали записывать детей в секции, которые находятся далеко от дома».

Ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников следует не только в Москве – эта мера необходима всей стране, убежден депутат.

Напомним, в Госдуме также призывали ввести бесплатный проезд для студентов. Однако эту инициативу позже раскритиковали, отметив, что у них итак есть скидка на проезд в 50-60%.

Ранее в Госдуме приняли закон о бесплатном проезде для школьных, а также детских автобусов по платным дорогам.