В Москве женщина выпрыгнула из окна жилого дома ради похода в театр

Жительница Москвы выпрыгнула из окна дома на улице Липчанской, потому что хотела пойти в театр. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

«Нарядом скорой помощи с травмами после падения с высоты 2-го этажа в больницу была доставлена 53-летняя женщина. Сейчас она находится под наблюдением врачей», — рассказал собеседник агентства.

Женщина находилась дома с 33-летним сыном, который запер входную дверь и спрятал ключ. По словам мужчины, его мать является большим поклонником театрального искусства и имеет едва ли не маниакальную зависимость от него. Он также рассказал, что несколько месяцев назад женщина переехала к нему в Москву из Уфы, где она стояла на учете в психоневрологическом диспансере.

До этого пострадавшая уже выбрасывалась из окна автобуса на ходу, когда видела актера на улице. В связи с этим москвич решил запереть квартиру, пока он будет спать, чтобы женщина не ушла.

Накануне в Пензе женщина покинула автобус на ходу, выйдя в окно, после того, как водитель отказался высадить ее посреди проезжей части.

Ранее россиянка получила несколько переломов из-за стремления купить алкоголь.