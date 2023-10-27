Севастопольца с ДЦП не пустили в спортзал

В Севастополе 20-летнего юношу с врожденным диагнозом ДЦП не пустили в спортзал. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным ведомства, житель Севастополя попытался посетить один из спортивных залов города, но мероприятие не увенчалось успехом — сотрудник заведения попросил юношу с ДЦП покинуть здание. Свою позицию работник объяснил тем, что особенный севастополец якобы будет мешать заниматься другим.

«По указанию руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева незамедлительно организована проверка сведений о нарушении прав молодого человека с ограниченными возможностями на доступную среду», — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки специалисты установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям сотрудника спортивного зала. Также заведение проверят на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее пятиклассника с ДЦП не пустили на школьную линейку в Чите.