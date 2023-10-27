Пьяная жительница Татарстана напала на фельдшера скорой помощи

В Зеленодольске женщина вызвала скорую помощь и избила фельдшера. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана.

26 октября бригада медиков приехала по вызову в одну из многоэтажек. Врачей встретила 38-летняя женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Хозяйка ударила женщину-фельдшера локтем по голове и выгнала ее коллег из своей квартиры.

В тот же день пострадавшая обратилась в дежурную часть и оставила там заявление.

«В отношении напавшей на медика женщины составлен административный протокол по статье о нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий», – заключили в ведомстве.

Как отмечается, виновной в правонарушении грозят либо обязательные работы, либо арест на срок до 15 суток, либо штраф в размере от пяти до 30 тыс. рублей.

Ранее на Алтае фельдшера «скорой» избил бывший боксер.