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Гидрометцентр предупредил москвичей о заснеженных выходных и резком потеплении

Вильфанд: после снежных выходных Москва «пробьет» отметку в +10 градусов

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Предстоящие выходные в Москве станут снежными и холодными. Однако в начале следующей неделе в столице резко потеплеет – температура воздуха достигнет 10 градусов выше нуля, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Москве формируется первый в этом году снежный покров. Сегодня ночью температура воздуха будет около нуля, а завтра выпадет больше осадков, чем в предыдущие дни. Также в субботу в столице ожидается гололед.

«Западный циклон «сядет» именно в субботу над Москвой, высота снега еще подрастет. Это снег, конечно, но на санках кататься еще рано, он еще не тот», – рассказал Вильфанд.

Циклон начнет отходить в воскресенье – к столице будут приближаться южные воздушные массы, количество осадков уменьшится. В ночь на понедельник еще будет холодно – от 0 до -3 градусов, а с понедельника начнет теплеть. В начале недели температура воздуха в городе пробьет отметку в +10 градусов, а выпавший в выходные снег стремительно растает, предупредил метеоролог.

«В первый день ноября тоже теплая погода. Поэтому снег растает быстро, но будет гололедица», – рассказал Вильфанд.

Напомним, синоптики предупредили жителей Москвы о мокром снеге в предстоящие выходные.

Москвичам синоптики ранее порекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю из-за ожидаемой гололедицы.

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