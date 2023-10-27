Фитнес-тренер перечислила упражнения для здоровья в пожилом возрасте

Эксперт Ассоциации операторов фитнес индустрии Полина Захарова в эфире «Радио 1» перечислила упражнения для сохранения хорошей физической формы в пожилом возрасте. В первую очередь, по ее словам, важно определить свой уровень физподготовки.

«Если человек никогда спортом не занимался, то нужно постепенно вводить тренировки и постепенно увеличивать нагрузку. Это может быть как составная гимнастика, плавание, могут быть легкие кардиотренировки, мобилизационные техники на поддержание суставов, и небольшие силовые тренировки», — рассказала Захарова.

Утро следует начинать с зарядки, продолжила эксперт, а затем можно совершить прогулку. Скандинавская ходьба, по ее словам, благотворно влияет на организм и позволяет поддерживать тело в хорошей физической форме.

Фитнес-тренер и нутрициолог Денис Черногузов до этого назвал упражнения для спины после рабочего дня. По его словам, сначала нужно сделать наклоны головы вверх и вниз — они позволят расслабить шейный отдел позвоночника.

Вслед за тем нужно переходить к наклонам корпуса вперед с круглой спиной — они помогут избавиться от зажимов в районе лопаток, рассказал тренер.

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