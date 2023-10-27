Диетолог перечислил продукты, которые могут спровоцировать деменцию

Сладкие газированные напитки относятся к продуктам, которые оказывают негативное влияние на работу мозга и могут привести к началу процессов, связанных с деменцией и болезнью Альцгеймера, при их чрезмерном потреблении. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, в одном стакане этого напитка содержится суточная норма сахара для взрослого человека, поэтому потребление других сладких продуктов превысит ее. Кроме того, деменция зачастую соседствует с сахарным диабетом, а иногда одно заболевание может спровоцировать другое, предупредил диетолог.

Помимо этого, негативно на сосуды головного мозга влияют и слишком соленые продукты. Это может спровоцировать повышенное давление, головную боль и обезвоживание по утрам. Вредят сосудам головного мозга и мясные продукты, особенно переработанные, а также трансжиры, продолжил Кабанов. В последнюю категорию входят чипсы и сухарики, фастфуд, молочные продукты (особенно сливочное масло).

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