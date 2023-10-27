Сын инсценировал свое похищение, чтобы получить от матери $150 тысяч

Мужчина из Сингапура инсценировал собственное похищение, чтобы получить деньги от матери, пишет Motherhsip. Таким образом он надеялся стать богаче на $150 тысяч.

Мужчина по имени Чэнь Цзысян подговорил своих друзей, чтобы они помогли ему с инсценировкой. В назначенный день сын позвонил матери и сообщил ей, что его похитили неизвестные и освободят только после выкупа. Для большей убедительности сингапурец оставил на себе синяки и отправил фото женщине.

После этого один из приятелей Цзысяня, игравший роль похитителя, начал угрожать матери друга, чтобы та быстрее перевела $150 тысяч. Однако у женщины не оказалось таких денег, и она смогла отдать только $700 в качестве выкупа.

Так как все пошло не по плану, Чэнь вернулся домой, где его уже ждали полицейские, которых вызвала напуганная мать. Мужчине пришлось признаться в своей афере — он рассказал, что пошел на обман, чтобы выплатить долги.

Вместе с Цзысяном были арестованы и его друзья. Им предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества.

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