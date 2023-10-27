В Виннице ввели мораторий на книги, спектакли, фильмы на русском языке

Винницкий городской совет ввел моратории на телепрограммы, фильмы, книги и спектакли на русском языке. Об этом говорится в Telegram-канале горсовета.

Так, под запретом на улицах и в общественных местах города музыка, книги, телепрограммы, спектакли, фильмы и сериалы российского производства или на русском языке.

До этого компания Bolt, предоставляющая услуги пассажироперевозок, заблокировала в Киеве водителя, который отказался говорить на украинском языке с пассажирками.

Две женщины сели в такси в Киеве и стали требовать от него, чтобы мужчина за рулем разговаривал только на украинском языке. Водитель отказался совершать поездку и вежливо высадил пассажиров вместе со всеми их вещами из автомобиля.

Также в киевском университете русские книги приравняли к опасным вирусам. Ректор вуза Владимир Бугров напомнил, что в институте филологии КНУ студенты изучали русский язык и литературу, белорусский язык и литературу. В итоге эти программы закрыли.

Ранее на Украине назвали язык общения самой частой причиной дискриминации.