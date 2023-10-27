Онколог рассказала россиянам, в каких случаях родинки могут перерасти в рак

Родинки могут быть опасны для человека, так как, по статистике, из них возникают 20-30% меланом, опасных онкологических заболеваний кожи. За состоянием родинок нужно следить и соблюдать меры предосторожности, рассказала врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» Ольга Машкова в беседе с РИАМО.

Если человек каким-то образом повредил родинку, то ему следует обработать ее хлоргексидином и незамедлительно обратиться за медицинской помощью, отметила Машкова. Способность родинок «перерождаться» в рак – их основная опасность, подчеркнула она.

«Чтобы убедиться, что вам ничего не грозит, врач проведет исследование. Если же есть риск развития меланомы, у вас будет возможность своевременно начать лечение», — добавила онколог.

Количество и расположение родинок на теле человека определены генетически. Если в течение времени они никак не меняются, то никакой опасности нет, подчеркнула Машкова. Однако при травмировании, воспалении, боли или в случае, если края родинки стали нечеткими, нужно обращаться за помощью к врачу, чтобы исключить появление меланомы.

На ранней стадии меланома хорошо поддается лечению, отметила Машкова. Родинку и пораженные лимфоузлы могут удалить, пациенту при необходимости придется пройти химиотерапию.

С вниманием следует относиться к состоянию невусов, отслеживать все связанные с ними изменения и обращаться к доктору при малейших подозрениях, подчеркнула врач.

«Большинство родинок на теле человека — доброкачественные, — отметила она. — Лучше своевременно убедиться в этом, чем потом переживать из-за поздно принятых мер».

Напомним, онкологи также призывают обращать внимание на новые родинки, язвы, покраснения или сыпь на коже, которые не заживают, меняют свой цвет и плотность.

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