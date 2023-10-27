Кинолог объяснил, в каких случаях стресс полезен собакам

Положительное влияние стресса собака может испытывать, когда ждет хозяина с работы, во время игры или обучения новым командам. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Хозяину важно следить за другим, деструктивным стрессом, который ухудшает качество жизни питомца. Такому стрессу нужно искать выход, помогать собаке с ним справляться, чтобы он не стал ее образом жизни», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что хозяину важно следить, чтобы стрессовых ситуаций у питомца было немного, во избежание хронических форм, при которых животное может не слушаться команд, отказываться от прогулок и еды. Длительный стресс, по его словам, игнорировать нельзя, поскольку он может вызвать развитие различных заболеваний.

До этого Голубев отмечал, что осенью из-за смены ритма жизни у собаки может меняться настроение. Многие питомцы возвращаются в город после дачного сезона, сокращаются активные прогулки из-за непогоды. Чтобы развлечь животное, эксперт посоветовал приобрести умные игрушки, к примеру собачьи шахматы. Также, по его словам, можно заняться разучиванием команд.

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