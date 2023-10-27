СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков

СК просит арестовать обвиняемого уроженца Мелитополя, который намеревался отравить выпускников Армавирского военного училища летчиков. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

«Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении террористического акта», — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователь намерен просить Армавирский городской суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне пытавшийся отравить алкоголем и тортом летчиков попал на видео во время покупки спиртного. На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет России видно, что мужчина покупает большое количество алкоголя в магазине. Скорее всего, именно эти бутылки с отравленным тортом позже были доставлены на встречу выпускников Армавирского летного училища.

26 октября на уроженца Мелитополя возбудили дело о теракте за отравленный торт для летчиков.

Ранее стало известно, как именно российские летчики спаслись от попытки отравить их тортом.