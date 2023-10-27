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Пушилин заявил о тяжелом состоянии экс-депутата Рады Царева после покушения

Пушилин: экс-депутат Рады Царев находится в тяжелом состоянии после покушения

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время делом занимаются сотрудники правоохранительных органов. В связи с этим представители властей ждут полноценную информацию о произошедшем, уточнил Пушилин.

«По Олегу Цареву: желаем здоровья, знаем, что в тяжелом состоянии [находится]», — отметил руководитель региональной администрации.

Утром 27 октября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что бывший народный депутат Верховной рады Украины Олег Царев подвергся покушению. Согласно полученной информации, на экс-парламентария напали возле дома. При этом он получил огнестрельное ранение, подчеркнул журналист.

Позже глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что бывший украинский законодатель находится в реанимации.

В тот же день в Telegram-канале Олега Царева появилось сообщение, согласно которому преступник дважды выстрелил в депутата и скрылся. Когда на место прибыли врачи, парламентарий уже потерял много крови и был без сознания.

Ранее в Кремле прокомментировали покушение на Олега Царева.

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