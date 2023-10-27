В Стамбуле прогремел взрыв, есть пострадавшие

На западе турецкого Стамбула в подвале здания прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство DHA.

Все случилось в районе Багджылар, в подвале трехэтажного здания, где находится некое предприятие. После взрыва начался пожар. По данным корреспондента, пострадали не менее пяти человек.

Ночью 26 октября на борту сухогруза в турецком заливе Фетхие на юге страны произошел еще один взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

Инцидент произошел на судне Serenity Ac длиной 75 метров под флагом Ниуэ, которое находилось на якоре у берегов города Фетхие в провинции Мугла.

До этого полиция Турции задержала еще восемь человек по подозрению в причастности к теракту, который случился на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября 2022 года.

Отмечается, что фигуранты подозреваются в оказании помощи террористам и их укрывательстве. Известно, что двое задержанных помогали сирийской гражданке Ахлам аль-Башир, совершившей теракт, нелегально проникнуть на территорию Турции из Сирии.

Ранее в Турции задержали пять человек, готовивших теракт.