Появились подробности покушения на экс-нардепа Царева

Информацию о покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева подтвердили его родные. Об этом сообщили в Telegram-канале Царева.

Стало известно, что покушение случилось около полуночи на территории санатория, где проживает экс-нардеп. В него дважды стреляли. Пока информации о преступнике нет, его разыскивают силовики.

На момент прибытия скорой помощи Царев был без сознания и с большой кровопотерей, пояснил администратор канала.

По словам председателя запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, состояние Царева очень тяжелое, и в данный момент он находится в реанимации.

Царев с 2002 по 2014 год был депутатом Верховной рады от «Партии регионов», а в 2014-м стал первым и единственным спикером парламента Новороссии. В феврале 2022 года источники в американской разведке называли Царева желаемым Россией руководителем «марионеточного правительства» на Украине. Экс-нардеп поддержал российскую спецоперацию, а 3 мая 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

Ранее Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на телеведущего Владимира Соловьева.