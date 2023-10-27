В Крыму зафиксировали массовую кибератаку на интернет-провайдеров

На интернет-провайдеров Крыма началась массовая внешняя кибератака. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, возможны перебои ряда сервисов. Он добавил, что идет восстановление работы провайдеров.

До этого министерство внутренних дел Чехии и транспортное управление Праги столкнулись с хакерскими атаками, также 24 октября был недоступен сайт проводимой в Праге международной парламентской конференции «Крымская платформа».

Однако в StormWall выяснили, что количество DDoS-атак на Россию начало снижаться, несмотря на специальную военную операцию. DDoS-атаки являются одним из самых доступных и эффективных средств в руках злоумышленников.

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщал, что в России необходимо на законодательном уровне усилить борьбу с ботнетами — компьютерными сетями с вредоносным программным обеспечением, которое позволяет злоумышленникам совершать кибератаки и красть данные пользователей.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.