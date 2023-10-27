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В Ростове-на-Дону семь человек отравились шаурмой в точке общепита

В Ростове-на-Дону произошло массовое отравление шаурмой

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Depositphotos

В Ростове-на-Дону зафиксировали массовое отравление едой в одной из местных точек общепита. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Все пострадавшие ели шаурму в заведении на улице Жданова.

«В отношении хозяйствующего субъекта немедленно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства», — сообщается в публикации.

На данный момент работу организации приостановили. После этого материалы о деятельности заведения передали в судебные органы. Расследование надзорных органов продолжается.

Ранее в Махачкале четверо учащихся религиозного учреждения отравились шаурмой.

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