Врач рассказала, какие правила помогут пожилым сохранить здоровье поджелудочной железы

Пожилым людям стоит отказаться от алкоголя и правильно питаться, чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, с возрастом у людей могут развиваться дегенеративные процессы в различных органах, в том числе, в поджелудочной железе. В связи с этим врач советует пожилым пересмотреть свое питание и исключить из рациона вредную еду, даже если у них ничего не болит.

«Все продукты должны быть щадящими. Ничего жирного, острого и жареного. Все должно быть тушеное, запеченное и отварное. Никакого алкоголя. <...> Жир убирается вообще. То есть никакого сала, смешанных и тяжелых блюд, кондитерских изделий в виде пирожных и тортов», — отметила Соломатина.

Она рекомендует представителям старшего поколения есть пять раз в день маленькими порциями.

«Мясо лучше выбирать такое, которое легко переваривается желудком, чтобы потом поджелудочной железе было проще его допереварить. Это кролик, курица и индейка. Можно есть нежирную рыбу: щуку, судака и леща», — заключила врач.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что в рацион пожилых людей для улучшения памяти и поддержания работоспособности мозга необходимо включать рыбу, особенно лосось, семгу и сельдь, в которых содержится омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

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