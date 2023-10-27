В России готовят запуск системы, которая освободит учителей от проверки домашних работ

В России учителей планируют освободить от ручной проверки домашних работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минцифры РФ Олега Качанова.

Как заявил Качанов в рамках всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT», в школах по всей стране готовится запуск системы с автоматической проверкой домашних заданий. Ее внедрением власти также хотят повысить «уровень предъявляемых к качеству образования требований», а поднять его надеются за счет введения «типового решения».

«Предусмотрено, что будет существовать типовое решение, которое можно будет делать изначально соответствующим требованиям Минпросвещения и Минцифры. Это типовое решение можно будет использовать тем регионам, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения. Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ («Московская электронная школа»). Возможно будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме», — пояснил Качанов, выступая по видеосвязи.

Чиновник уточнил, что образовательные учреждения смогут сами решать, будут ли они использовать новую информационную систему, однако соблюдение требований к качеству образования будет обязательным. Также замглавы Минцифры подчеркнул, что «возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме» является ключевым моментом при разработке системы и новых требований.

Отдельно он отметил и важность повсеместного использования информационной платформы «Сферум», назвав ее «состоявшейся реальностью».

«Минпросвещения вместе нами и вместе с регионами ведет активную работу по внедрению. Сам по себе «Сферум» технически уже обеспечил подключение большинства региональных государственных информационных систем в сфере образования и регистрацию в системе педагогического состава и учеников. Теперь необходимо использовать саму по себе систему «Сферум», а не вводить параллельные чаты, ВКС и так далее», — считает Качанов.

Ранее в Госдуме предложили запретить смартфоны в школе.