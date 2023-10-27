В Запорожье рассказали о состоянии экс-депутата рады Царева

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что в бывшего народного депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева стреляли.

По словам Рогова, состояние Царева очень тяжелое, и в данный момент он находится в реанимации.

«Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал председатель движения «Мы вместе с Россией».

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что на Царева было совершено покушение. По словам военкора, предварительно, нападение произошло около дома экс-депутата. Котенок также заявил, что Царев получил ножевые ранения.

В июле СБУ заочно предъявила обвинения бывшим депутатам Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.

20 октября Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее Царев заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже этой осенью.