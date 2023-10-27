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Россиянина госпитализировали с травмой полового органа после взрыва зажигалки

В Петербурге мужчина получил ожог полового органа из-за взорвавшейся зажигалки

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Depositphotos

В Петербурге у мужчины в кармане брюк взорвалась зажигалка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел ночью. На данный момент неизвестно, почему устройство взорвалось.

После произошедшего мужчину доставили в больницу. Там у него диагностировали ожоги полового органа, кисти и живота. Медики оценили его состояние как удовлетворительное, поэтому оказали необходимую помощь и направили домой.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Сам пострадавший сообщил о причине инцидента врачам, но детали неизвестны.

Ранее в Петербурге на мужчину напала собака и укусила его за половой орган.

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