В Петербурге задержаны еще два подростка по делу об избиении прохожих

В Петербурге продолжается расследование по уголовному делу об избиении прохожих школьниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На данный момент задержаны еще двое подозреваемых, которым 14 и 16 лет. Всего в рамках разбирательства правоохранители поймали девять человек.

Задержания начались после серии роликов с драками, в которых принимают участие несовершеннолетние. Выяснилось, что подозреваемые намеренно провоцировали конфликты с прохожими, после чего выкладывали видео в свои социальные сети. Во время избиения людей они называют себя «азербайджанской мафией».

По данным СМИ, глава «мафии» сбежал в другую страну. Его родственников подозревают в укрывательстве.

Ранее в Республике Алтай во время массовой потасовки школьников пострадали шесть человек.