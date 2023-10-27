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В Петербурге задержаны еще два подростка по делу об избиении прохожих

В Петербурге задержали еще двоих подростков из «азербайджанской мафии»

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Пресс-служба ФСБ России

В Петербурге продолжается расследование по уголовному делу об избиении прохожих школьниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На данный момент задержаны еще двое подозреваемых, которым 14 и 16 лет. Всего в рамках разбирательства правоохранители поймали девять человек.

Задержания начались после серии роликов с драками, в которых принимают участие несовершеннолетние. Выяснилось, что подозреваемые намеренно провоцировали конфликты с прохожими, после чего выкладывали видео в свои социальные сети. Во время избиения людей они называют себя «азербайджанской мафией».

По данным СМИ, глава «мафии» сбежал в другую страну. Его родственников подозревают в укрывательстве.

Ранее в Республике Алтай во время массовой потасовки школьников пострадали шесть человек.

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