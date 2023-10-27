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«По цене подержанной машины»: стало известно, за сколько можно завести капибару

«КП»: россияне могут завести капибару дома за 480 тысяч рублей

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Купить капибару в возрасте четырех-пяти месяцев можно за 480 тыс. рублей — по цене подержанной машины, ее могут привезти из зоопарка в Польше. Об этом kp.ru узнала у заводчицы.

По ее словам, эти животные не попадают под закон о запрете на содержание в доме. При этом они дружелюбны и неприхотливы в еде. Однако держать капибару в квартире не стоит, предупредил ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным Алексей Первов. Животному нужна большая площадь, чтобы активно двигаться, а также бассейн, поскольку половину жизни капибары проводят в воде.

«Второй момент — климатический. Капибары из жарких стран, они не приспособлены к нашим холодам. И вольер, и бассейн для них должны находиться в тепле. Основной рацион у них — листья, трава, корни, веточки. В неволе в качестве лакомства им добавляют еще овощи-фрукты или травяные гранулы», — отметил эксперт.

Заводить только одну особь также не стоит, потому что капибара может заскучать и заболеть.

«Отдельных специалистов по капибарам нет, как правило, их принимают врачи, которые занимаются экзотическими животными. Прививки капибарам не делают. Основные их болезни связаны с желудочно-кишечным трактом, это слабое место, как и у всех травоядных», — добавил Первов.

Директор зоопарка в санатории «Октябрьский» Ольга Заславская до этого также отмечала, что для содержания самого большого грызуна в мире — капибары — придется оборудовать большую территорию с водоемом и отапливаемым домиком.

Ранее сообщалось, что две капибары в британском зоопарке стали родителями после романтического ужина.

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