Вернувшийся с СВО вагнеровец угрожал сожительнице расправой и бросался на полицейских

В Тюменской области участник спецоперации напал на жену и бросался на пытавшихся его задержать полицейских. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В начале июля мужчина 1998 года рождения, весной вернувшийся из зоны СВО, схватил сожительницу за волосы и приставил кухонный нож к ее шее. На следующее утро полицейские задержали мужчину. В этот момент он находился в соседней деревне, где распивал спиртное и отказывался реагировать на требования сотрудников МВД.

Усадить мужчину в служебный автомобиль удалось только применив к нему физическую силу. После чего задержанный, который продолжал себя неадекватно вести, еще раз ударил полицейского. От удара головой в бровь у правоохранителя пошла кровь. Когда же мужчину вели к зданию ОВД, он, находясь в наручниках, схватил одного из сотрудников за шею и начал душить, пытаясь запинать второго. На агрессора завели уголовное дело по нескольким статьям.

На суде потерпевшая от рассказала, что 22 мая ее сожитель вернулся вернулся домой после работы в ЧВК «Вагнер», после чего стал регулярно пить, избивать ее, угрожать расправой и хвататься за нож. Также мужчина запугивал пострадавшую, утверждая, что даже если она напишет на него заявление, ей никто не поможет.

Его лишили свободы сроком на 6 лет, отбывать наказание он, согласно решению Викуловского районного суда, будет в исправительной колонии общего режима. Перед оглашением приговора мужчина пытался убедить присутствующих в том, что он не угрожал сожительнице ножом, а также не нападал на сотрудников полиции, не бил их и не душил.

Ранее женщина обвинила в побоях свою мать, чтобы выгородить сожителя.