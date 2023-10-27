Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вернувшийся с СВО вагнеровец угрожал сожительнице расправой и бросался на полицейских

Вагнеровец вернулся с СВО домой и попытался расправиться со своей девушкой

close
100%
Depositphotos

В Тюменской области участник спецоперации напал на жену и бросался на пытавшихся его задержать полицейских. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В начале июля мужчина 1998 года рождения, весной вернувшийся из зоны СВО, схватил сожительницу за волосы и приставил кухонный нож к ее шее. На следующее утро полицейские задержали мужчину. В этот момент он находился в соседней деревне, где распивал спиртное и отказывался реагировать на требования сотрудников МВД.

Усадить мужчину в служебный автомобиль удалось только применив к нему физическую силу. После чего задержанный, который продолжал себя неадекватно вести, еще раз ударил полицейского. От удара головой в бровь у правоохранителя пошла кровь. Когда же мужчину вели к зданию ОВД, он, находясь в наручниках, схватил одного из сотрудников за шею и начал душить, пытаясь запинать второго. На агрессора завели уголовное дело по нескольким статьям.

На суде потерпевшая от рассказала, что 22 мая ее сожитель вернулся вернулся домой после работы в ЧВК «Вагнер», после чего стал регулярно пить, избивать ее, угрожать расправой и хвататься за нож. Также мужчина запугивал пострадавшую, утверждая, что даже если она напишет на него заявление, ей никто не поможет.

Его лишили свободы сроком на 6 лет, отбывать наказание он, согласно решению Викуловского районного суда, будет в исправительной колонии общего режима. Перед оглашением приговора мужчина пытался убедить присутствующих в том, что он не угрожал сожительнице ножом, а также не нападал на сотрудников полиции, не бил их и не душил.

Ранее женщина обвинила в побоях свою мать, чтобы выгородить сожителя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий