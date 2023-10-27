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В Петербурге два пенсионера доверились мошенникам и лишились семи млн рублей

В Петербурге аферисты выманили у двух пенсионеров семь млн рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пожилые люди отдали мошенникам семь миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Первая пострадавшая общалась с аферистами несколько дней, начиная с 19 октября. По словам злоумышленников, средства 68-летней пенсионерки якобы были в опасности, поэтому ей было необходимо их защитить. В результате женщина отдала мошенникам более четырех миллионов рублей. Из них 800 тысяч были взяты в кредит.

Второй случай произошел с 83-летним мужчиной. Петербуржец увидел рекламу компании, которая обещала увеличение дохода. Пенсионер позвонил по указанному номеру, после чего аферисты выманили у него более трех миллионов рублей. Спустя некоторое время россиянин понял, что его обманули и он не сможет вывести деньги из проекта, поэтому обратился в полицию.

Ранее мошенники выманили у россиянина около трех миллионов рублей из-за «финансирования террористов».

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