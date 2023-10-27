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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Минфин предупредил россиян о новой схеме мошенников через лжеброкеров

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Shutterstock

Российское министерство финансов предупредило о распространившейся схеме мошенничества через лжеброкеров. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Там рассказали, что аферисты ищут своих потенциальных жертв в основном в социальных сетях либо через объявления в интернете. Мошенники предлагают открыть брокерский счет и обещают людям заработать много денег за короткий период. Стоит только вложить деньги.

Вот только инвестиции в итоге не возвращаются, пояснили в министерстве. Некоторые пострадавшие на такой схеме граждане потеряли миллионы рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в ведомстве посоветовали не доверять обещаниям быстрых и легких денег. Перед открытием брокерского счета нужно тщательно изучить данные о компании, в которой есть планы открыть счет. Специалисты также советуют не вводить свои персональные данные и реквизиты банковских карт на сомнительных сайтах, а еще не соглашаться переводить деньги на счета физических лиц.

Ранее юрист назвал пять способов кражи денег с банковских счетов мошенниками.

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