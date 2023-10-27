В Якутске загорелся многоэтажный дом

В многоэтажном доме Якутска пожарные ликвидируют возгорание. Об этом сообщает управление МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Ленина. На фото с места происшествия заметен дым, который выходит из окон на верхних этажах. Некоторые жильцы вышли на подоконники, чтобы спастись. Приехавшие на вызов пожарные эвакуировали их.

«Объявлен повышенный ранг пожара, на месте работают подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщается в публикации МЧС.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Причины пожара также не сообщаются. Соответствующую информацию специалистам предстоит уточнить.

Ранее в Дагестане подросток получил ожог 80% тела из-за взрыва газа в доме.