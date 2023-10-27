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Мэр Москвы рассказал, как ВДНХ подготовили к выставке-форуму «Россия»

Мэр Собянин: в Москве на ВДНХ пройдет международная выставка-форум «Россия»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Москве с 4 ноября по 12 апреля 2024 года на ВДНХ пройдет международная выставка-форум «Россия», рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы — все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах», — заявил Собянин.

В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ — 265 тыс. кв. м, добавил мэр Москвы.

Он также рассказал, что для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов выделили дополнительные мощности электроэнергии, установили 12 трансформаторных подстанций, проложили кабельные линии общей протяжённостью 21 км.

Кроме того, чтобы гостям было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по обширной территории, ввели дополнительный бесплатный транспорт. А еще организаторы заменили старые остановки более современными — всего установлено 30 новых остановочных павильонов.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что международную выставку-форум «Россия» посетит Владимир Путин. По словам Пескова, выставка стоит того, чтобы ее посмотреть, «там гигантский труд».

До этого губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о главных достижениях региона и пригласил жителей страны посетить краевой стенд на международной выставке-форуме «Россия». До этого губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о главных достижениях региона и пригласил жителей страны посетить краевой стенд на международной выставке-форуме «Россия».

Ранее в Москве начали готовить фонтан «Дружба народов» на ВДНХ к зиме.

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