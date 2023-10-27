В Красноярске эвакуировали школу из-за странного предмета

В Красноярске эвакуировали учебное заведение №155 в Покровке на улице Дмитрия Мартынова. Об этом сообщает Telegram-канал «Pokrovka_Life124».

Жители микрорайона написали в социальных сетях, что в школе проходит плановая учебная тревога, однако детей не вернули обратно в учреждение. Известно, что первую смену отпустили домой. Некоторых детей забрали родители, а остальные временно находятся в ближайших детских садах.

Причиной эвакуации стал неопознанный предмет, который нашел охранник во время обхода территории в 8:45. На месте работают спецслужбы.

23 октября сообщалось, что посетителей торгового центра «Галерея Вояж» в Тюмени эвакуировали из здания. Очевидцы инцидента рассказали, что эвакуация произошла из-за перцового баллончика.

До этого на юге Сахалина эвакуировали школу №3 из-за технических проблем в заведении. Во время инцидента никто не пострадал. Всех учеников быстро направили в безопасное место.

Ранее прокуратура начала проверку после получения ожога 80% тела сотрудником подмосковной школы.