Упавший в люк с кипятком подросток получил ожог 50% тела

В Екатеринбурге подросток, который упал в колодец с кипятком, находится в реанимации. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

На данный момент школьника подключили к ИВЛ. У пострадавшего ожоги 50% тела.

«Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщается в публикации.

Врачи решают вопрос о проведении операции.

Инцидент произошел накануне. Во время прогулки по улице 14-летний юноша шел по улице и провалился в коллектор с горячей водой. Подростка удалось вытащить из воды благодаря водителю такси, который находился неподалеку и заметил пострадавшего.

Прокуратура региона проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в США спасли собаку, которая провела трое суток в пещере с медведем.