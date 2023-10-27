Упавший в люк с кипятком подросток получил ожог 50% тела

В Екатеринбурге подросток, который упал в колодец с кипятком, находится в реанимации. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.
На данный момент школьника подключили к ИВЛ. У пострадавшего ожоги 50% тела.
«Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщается в публикации.
Врачи решают вопрос о проведении операции.
Инцидент произошел накануне. Во время прогулки по улице 14-летний юноша шел по улице и провалился в коллектор с горячей водой. Подростка удалось вытащить из воды благодаря водителю такси, который находился неподалеку и заметил пострадавшего.
Прокуратура региона проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее в США спасли собаку, которая провела трое суток в пещере с медведем.